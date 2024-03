Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-Jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer kam es am 26.03.2024 gegen 16:00 Uhr in der Leonhardt-Peters Straße in Herxheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der geistig beeinträchtigte Radfahrer die kleine Brücke von der Festhalle aus kommend in die Leonhard-Peters-Straße in Fahrtrichtung Obere Hauptstraße. Als der Radfahrer bereits den rechts angrenzenden Parkplatz passierte, bog ein bislang unbekannter VW-Fahrer vom Parkplatz aus nach rechts in die Leonhardt-Peters-Straße in Fahrtrichtung Obere Hauptstraße ein. Dabei übersah der Autofahrer den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen, sodass der Radfahrer stürzte und dadurch leicht verletzt wurde. Das Fahrrad wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Radfahrer, welcher unter Schock stand und aufgrund seiner geistigen Einschränkung nicht in der Lage war die Situation richtig einzuschätzen, gab gegenüber dem Autofahrer an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin entfernte sich der Autofahrer, aus seiner Sicht einvernehmlich, von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Autofahrer oder dessen Fahrzeug geben? Personenbeschreibung: männlich, 185 cm groß, 50-60 Jahre alt, kurze graue Haare, trug blaue Basecap, deutschsprachig.

Zeugen oder der Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell