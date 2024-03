Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Überfall auf Supermarkt Zeugen gesucht

Klingenmünster (ots)

Kurz nach Ladenschluss gegen 20:00 Uhr am 26.03.2024 betrat ein bisher unbekannter vermummter Täter einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Klingenmünster und forderte die gesamten Einnahmen unter Vorhalt eines langen Küchenmessers. Nachdem er das Geld erhalten hatte, schloss er die beiden geschädigten Mitarbeiter in das Büro ein und flüchtete fußläufig von der Tatörtlichkeit. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, dunkel gekleidet, schwarze Sturmhaube, weiße Sonnenbrille

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell