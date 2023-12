Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung vom Wochenende der 50. KW

Ein Dokument

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 50. KW

Walsrode

Einbruch in Wohnhaus I

Zwischen dem 07.12. und 15.12.2023 brechen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Sunderstraße ein und durchwühlen dabei sämtliche Räume. Dazu hebelten sie zuvor ein Fenster auf. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben machen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Walsrode zu wenden, soweit sie zuvor Auffälligkeiten festgestellt haben.

Soltau

Einbruch in Wohnhaus II

Am Samstagnachmittag dringen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Seilerstraße in Soltau ein und entwenden nach bisherigem Ermittlungsstand einen goldenen Ring. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, wende sich an die Polizei in Soltau unter 05191/93800.

Soltau

Einbrüche in Pkw

Freitagnacht kommt es zu mehreren PKW-Aufbrüchen durch Unbekannte im Stadtgebiet von Soltau. Aus den Fahrzeugen werden insbesondere Werkzeuge entwendet. Im Zusammenhang damit steht ein weißer Kleintransporter mit Planaufbau. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen. Bereits in der Nacht zuvor wurde in einen an der Bergstraße geparkten Mercedes-Benz eingebrochen und dort das Multifunktionslenkrad entwendet. Zudem wurden weitere Fahrzeugteile des Pkw ausgebaut und entwendet.

Essel

PKW Diebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.12.2023, bis Samstag, 16.12.2023, hatten es Diebe auf zwei abgestellte Pkw auf dem Gelände der Tank und Rast Allertal West abgesehen. Ein Transportunternehmer aus Euskirchen hatte die Fahrzeuge, einen Pkw Ford Fiesta und einen Pkw Kia Picanto, nach einer Panne an seinem Transporter vorrübergehend auf dem Parkplatz der Rastanlage abgestellt. Bei der beabsichtigten Abholung der Fahrzeuge waren diese jedoch verschwunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 26000,- EUR. Die Polizei Bad Fallingbostel erbittet Hinweise unter 05162 - 972-0.

Walsrode

Trunkenheit im Verkehr

Ein 35-jähriger Bad Fallingbosteler wird in der Wenzinger Straße in Walsrode von Polizeibeamten in seinem VW Golf kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,18 Promille. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit des Mannes wird ihm die Weiterfahrt und die zukünftige Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt. Der Führerschein wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Bereits am Vormittag wurde der 49-jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransportes gemeldet, welcher zwischen Schneeheide und Walsrode ebenfalls in Schlangenlinien fuhr. Er hatte 1,21 Promille.

Bad Fallingbostel

Unter Drogeneinfluss

Ein 22-jähriger befährt mit seinem Ford die Vogteistraße in Bad Fallingbostel und gerät in eine Polizeikontrolle. Nach der Feststellung von drogentypischen Ausfallerscheinungen wird durch einen Urintest der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer bestätigt. Offenbar konsumierte der junge Mann zuvor Amphetamine. Eine Blutentnahme wird angeordnet und eine Sicherheitsleistung erhoben, da der 22-jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Dorfmark

Vandalismus

Unbekannte setzen in den Nachtstunden zum Samstag zwei Großmüllbehälter auf dem Rastplatz Dorfmark an der A 7 in Richtung Hamburg in Brand. Es können im Rahmen erster Ermittlungen pyrotechnische Gegenstände am Tatort festgestellt werden. Zudem wird die Sanitäreinrichtung des Parkplatzes mit zwei großflächigen Graffitis beschmiert, die einen Zusammenhang mit dem Norddeutschen Fußballverein von Hansa Rostock aufweisen.

Hodenhagen

Einsatz wegen Hochwassers

Im Bereich des Überschwemmungsgebietes zwischen Hodenhagen und Ahlden, in dem die Aller aktuell weite Teile angrenzender Wiesen überflutet, trieben am Freitag, 15.12.2023, mehrere in Folie verpackte silierte Heuballen und drohten langfristig ins fließende Gewässer zu gelangen. In einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, THW und DLRG wurden die Ballen geborgen.

Schwarmstedt

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 16.12.2023, gegen 17:20 Uhr, ordnete sich der 22-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw auf der B214 zunächst links ein, um an der Anschlussstelle Schwarmstedt auf die BAB 7 einzubiegen. Als er sich entschloss doch geradeaus in Richtung Celle zu fahren und die Spur wechselte, übersah er den rechts neben ihn fahrenden Pkw, in Folge dessen es zu einem Verkehrsunfall kam. Sowohl der verursachende Fahrzeugführer als auch die vier Insassen des anderen Pkw wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Walsrode

Haftbefehl

Am 16.12.2023, gegen 14:50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der Quintusstraße eine 30-Jährige männliche Person. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl vorlag. Der deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann verhielt sich unkooperativ und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Es wurden weitere Strafverfahren eingeleitet und die Person dem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell