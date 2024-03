POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Klingenmünster (ots) - Kurz nach Ladenschluss gegen 20:00 Uhr am 26.03.2024 betrat ein bisher unbekannter vermummter Täter einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Klingenmünster und forderte die gesamten Einnahmen unter Vorhalt eines langen Küchenmessers. Nachdem er das Geld erhalten hatte, schloss er die beiden geschädigten Mitarbeiter in das Büro ein und flüchtete fußläufig von der Tatörtlichkeit. Verletzt ...

mehr