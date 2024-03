Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr, soll es auf der Fußgängerfurt in der Gretherstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin gekommen sein. Ein unbekannter Pkw-Fahrer soll die Schwarzwaldstraße in Richtung Süden befahren haben und an der Kreuzung nach rechts in die Gretherstraße abgebogen sein. Dabei habe er eine in gleicher Richtung fahrende 50-jährige Radfahrerin übersehen, welche in der Gretherstraße die dortige Fußgängerfurt queren wollte. Der Pkw-Fahrer touchierte die Radfahrerin, welche zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer sei aus seinem Pkw ausgestiegen und habe kurz mit der Radfahrerin gesprochen. Dann aber wieder in seinen Pkw eingestiegen und weitergefahren ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten und sachdienliche Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können. Er war wohl in einem helleren Mittelklassewagen unterwegs. Der Fahrer sei etwa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und dunkle Haare.

