POL-FR: Breitnau: B500 Motorradfahrer kommt zu Fall und verletzt sich hierbei schwer

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21.03.2024, kurz nach 08.00 Uhr, kippte ein Anhänger, der mit 15 Türelementen beladen war, auf der Autobahn A 98 um und blockierte die Autobahn. Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters, an welchem sich der Anhänger mit den 15 Türelementen befand, fuhr an der Anschlussstelle Eimeldingen auf die Autobahn A 98 in Richtung ...

