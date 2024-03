Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Anhänger mit Türelementen auf Autobahn umgekippt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2024, kurz nach 08.00 Uhr, kippte ein Anhänger, der mit 15 Türelementen beladen war, auf der Autobahn A 98 um und blockierte die Autobahn. Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters, an welchem sich der Anhänger mit den 15 Türelementen befand, fuhr an der Anschlussstelle Eimeldingen auf die Autobahn A 98 in Richtung Lörrach auf. Vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit kippte der Anhänger beim Auffahren auf die Autobahn A 98 nach links um und blockierte beide Fahrstreifen. Der Anhänger wurde dabei nicht von dem Kleintransporter getrennt. Die Feuerwehr musste den Anhänger von dem Kleintransporter trennen. Der Kleintransporter blieb fahrbereit, der Anhänger musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Während der Bergung musste zeitweise die komplette Fahrbahn der Autobahn gesperrt werden.

