LPI-NDH: Enkeltrickbetrug erfolgreich

Bad Tennstedt (ots) - Am Dienstag stellte eine Autofahrerin ihren BMW gegen 13 Uhr auf der Parkfläche am Markt, gegenüber einer Apotheke, ab. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug am hinteren Stoßfänger unfallbedingte Schäden aufwies. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Die Geschädigte fand einen Zettel an ihrem Fahrzeug, den der ...

mehr