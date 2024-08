Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Stetten am kalten Markt

Pkw auf Parkplatz beschädigt und davongefahren

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht führt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Schwenninger Straße einen geparkten Mercedes touchiert hat. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall, der sich vermutlich beim Rangieren ereignet hat, davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Dieser wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Mengen

Verkehrskontrollen - drei alkoholisierte und berauschte Verkehrsteilnehmer gestoppt

Gleich drei Verkehrsteilnehmer müssen nach Verkehrskontrollen des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstagabend mit Anzeigen rechnen, nachdem sie in zwei Fällen unter Alkoholeinfluss und in einem Fall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. In der Beizkofer Straße pustete ein 27 Jahre alter Peugeot-Fahrer über 0,5 Promille bei einem Alkoholvortest, in der Kastellstraße später ein 61-jähriger Roller-Fahrer über 1,4 Promille. Während der Jüngere anschließend auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen musste, stand für den Älteren eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Auf den 27-Jährigen kommt eine Bußgeldanzeige an die Bußgeldstelle zu. Den 61-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Er musste zusätzlich noch unmittelbar seinen Führerschein bei den Beamten abgeben. Ebenfalls auf ein Bußgeld wird es voraussichtlich bei einem Renault-Fahrer hinauslaufen, bei dem gegen 23 Uhr ein Drogenvortest positiv auf Marihuana verlief. Auch er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen.

Pfullendorf

Alkoholisierter muss behandelt werden - Polizei sucht nach Zeugen

Ein alkoholisierter 43-Jähriger musste am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr vom Rettungsdienst behandelt werden, nachdem dieser eigenen Angaben zufolge im Bereich der Sigmaringer Straße / Äußerer Mühlenweg angefahren worden sein soll. Der Pkw-Fahrer sei im Einvernehmen davongefahren, der 43-Jährige suchte sich mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße in einem Lokal Hilfe. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet nun Zeugen, die den möglichen Verkehrsunfall mit dem Alkoholisierten bemerkt haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Aufgrund von Unstimmigkeiten in den Angaben des Mannes könnte dieser jedoch auch schlicht alkoholisiert mit seinem Rad gestürzt sein.

