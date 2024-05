POL-VDKO: Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

PASt Montabaur (ots) - Auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf Höhe des Stationskilometers 51 ereignete sich ein Verkehrsunfallereignis mit Personenschaden. Derzeit sind beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Eine Nachmeldung erfolgt. Es wird gebeten von weiteren Presseanfragen abstand zunehmen. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion Koblenz Pressestelle Telefon: 02611033301 Pressemeldungen der ...

