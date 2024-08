Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Schweißarbeiten enden im Vollbrand

Bei einem Brand in der Bodnegger Straße ist am späten Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Gegen 18:10 Uhr wurde eine Zeugin auf das Feuer in einer Garage, welche direkt an ein Wohnobjekt angrenzt, aufmerksam. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei stand die Garage im Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf das Wohnhaus über. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein ehemaliges Tankstellengebäude, welches als Garage und Werkstatt genutzt wird. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte ein 80-jähriger Bewohner Schweißarbeiten an einem Fahrzeug durch, bei welchen dieses Feuer fing. Der 80-Jährige versuchte vergebens die Flammen eigenständig zu löschen und wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins nächstgelegene Klinikum verbracht. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Im Rahmen des Löschangriffs wurde die Bodnegger Straße für mehrere Stunden bis in die Nacht gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. An dem Abend waren neben der Polizei und 16 Kräfte des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr mit 24 Fahrzeugen und 138 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell