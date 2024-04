Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger ergaunern Wertsachen

Neuss / Meerbusc (ots)

Ob als falscher Handwerker, falscher Bankmitarbeiter oder falscher Polizist - die Liste der Betrüger ist lang. Sie geben sich als solche aus, um an die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen.

In langen Telefonaten suggerieren sie unter anderem als falsche Bankmitarbeiter dem Angerufenen, dass es verdächtige Abbuchungen vom Konto gab und dieses nun geprüft werden müsse. Dazu sollen die Angerufenen ihre PIN am Telefon mitteilen. Ein weiterer Mitarbeiter komme vorbei und prüfe die EC-Karte.

Mit dieser Machenschaft gelang es Betrügern am Montag (08.04.), gegen 15:20 Uhr, auf der Wendersstraße und am Dienstag (09.04.), gegen 11:30 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Ring an die EC-Karte und den dazugehörigen PIN zu gelangen. Zusätzlich ließen die Ganoven ihr Opfer am Montag noch im Glauben, dass es sich bei seinem vorhandenen Bargeld um Falschgeld handele und auch dieses geprüft werden müsse. So ergaunerten die bislang Unbekannten auch eine niedrige vierstellige Summe.

Auf der Kierster Straße in Meerbusch gaben sich am Montag (08.04.) gegen 11:15 Uhr Unbekannte als falsche Wasserwerker aus. Einer von ihnen erklärte der dem lebensälteren Opfer, dass es einen Wasserrohrbruch geben habe und nun die Wasserleitung geprüft werden müsse. Als sich der Betrüger und der Hausbewohner im Badezimmer befanden, entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei weitere Täter Schmuck und Bargeld aus dem Wohnzimmer.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 12 die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät: Seien Sie stets misstrauisch. Legen Sie auf. Vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank oder Energieversorger ob er Grund wirklich stimmt. Geben Sie nicht Ihre EC-Karte und PIN in die Hände Unbekannter. Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen finden Sie auch im Internet. Hier können Sie sich etwa die Broschüre "Klüger gegen Betrüger" herunterladen: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell