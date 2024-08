Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Streifenwagen mit Bierglas beworfen

Für einen 19-Jährigen endete der Besuch des Aulendorfer Schlossfestes in einer polizeilichen Gewahrsamszelle, nachdem er einen Streifenwagen mit einem Bierglas beworfen hat. Gegen 03:00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Weingarten zu einer Ruhestörung in die Bachstraße gerufen. Wie festgestellt werden konnte kam es dort nach Ende des Festes zu einer größeren Personenansammlung von welcher der Lärm ausging. Nach Eintreffen der Polizei rannte der 19-jährige Tatverdächtige unvermittelt aus der Gruppe auf das Polizeiauto zu und bewarf dieses mit voller Wucht mit einem halbvollen Bierglas und flüchtete hiernach. Die Beamten, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Fahrzeug befanden, konnten den Flüchtigen kurze Zeit später unter Widerstand festnehmen. Da sich der junge Mann weiter äußerst aggressiv gebärdete und zudem stark alkoholisiert war, musste er die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Neben den Kosten für den Gewahrsam kommen nun mehrere Strafanzeigen auf ihn zu. Der an dem Streifenwagen entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell