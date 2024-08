Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Surfer in Seenot

Bodenseekreis (ots)

88079 Kressbronn am Bodensee, Bodensee Obersee

Am Sonntag dem 18.08.2024 geriet gegen 20:10 Uhr ein 42jähriger Surfer vor Kressbronn am Bodensee in Seenot. Der Anzeigeerstatter konnte beobachten wie der Surfer mehrfach ins Wasser fiel und augenscheinlich nicht mehr eigenständig an Land kommen konnte. Auf Grund der eintretenden Dunkelheit konnte der Zeuge den Surfer nicht mehr ausmachen. Zur Rettung wurden Kräfte des DLRG der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei in den Einsatz gebracht. Während die ersten Suchmaßnahmen bereits anliefen, ergaben Ermittlungen vor Ort, dass es der Surfer bereits eigenständig an Land schaffte und sich auch nicht in einer Notlage befand.

