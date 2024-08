POL-WHV: Containerbrände in der Hamburger Straße - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots) - Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, 12.08.24, wurde eine Gartenhütte auf einem Grundstück Am Wangertief in Jever durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Die Hütte wurde im Anschluss durchwühlt, jedoch kein Diebesgut erlangt. Die Geschädigten bemerkten den Schaden an dem Schloss der Hütte erst am Montagnachmittag. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Jever unter 04461 7449-0 in ...

