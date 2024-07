Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zwei Männer festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht zu Sonntag (28.07.2024) konnten Beamte des 2. Polizeireviers zwei tatverdächtige Männer nach dem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Lübeck St. Lorenz festnehmen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Beide sollen noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 03.30 Uhr hörte eine Anwohnerin von ihrer Wohnung aus lautstarke Geräusche in der Artlenburger Straße. Beim anschließenden Blick auf die Straße konnte sie drei verdächtige Personen erkennen, die offenbar versuchten, einen dortigen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Lübeckerin reagierte genau richtig: Über den Notruf informierte sie umgehend die Polizei. Kurz darauf trafen mehrere Funkstreifenwagen am Einsatzort ein. Die drei Männer ergriffen die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten Beamte des 2. Polizeireviers zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 34 Jahren festnehmen.

Aufgrund bestehender Fluchtgefahr wurden die beiden vorläufig festgenommenen Männer, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, erkennungsdienstlich behandelt und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen sie wird wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurden Haftbefehle gegen den 25-Jährigen und den 34-Jährigen beantragt. Sie sollen am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Noch in der Nacht sicherte die Kriminalpolizei Spuren und Hinweise an dem betroffenen Zigarettenautomaten. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen, die das Tatgeschehen in der Artlenburger Straße beobachtet haben und insbesondere Angaben zu der dritten, noch flüchtigen Person oder verdächtigen Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

