Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Dänischburg Geldtasche mit größerem Bargeldbetrag aufgefunden - Polizei sucht Besitzer

Lübeck (ots)

In einem Möbelhaus in Lübeck Dänischburg wurde am Mittwochnachmittag (24.07.2024) eine Geldtasche aufgefunden, in der sich über 3000EUR Bargeld befanden. Mitarbeiter des Geschäftes übergaben die schmale schwarze Tasche der Polizei. Die Beamten der Polizeistation Kücknitz suchen nun den rechtmäßigen Besitzer des Geldes.

Verloren wurde die Tasche, auf der der Name einer Bank steht, mutmaßlich in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Eingangsbereich des gegenüber des Einkaufszentrums befindlichen Möbelgeschäftes an der Dänischburger Landstraße. Gegen Vorlage eines nachvollziehbaren Eigentumsnachweises kann der berechtigte Eigentümer Geld und Tasche auf der Polizeistation in Lübeck Kücknitz in der Kücknitzer Hauptstraße in Empfang nehmen.

Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell