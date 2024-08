Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dieb randaliert in Geschäft

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen 38-Jährigen, der am Samstag gegen 13 Uhr für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Zeugen verständigten die Polizei, als der Mann in einem Geschäft in der Ekkehardstraße herumschrie und Gegenstände durch den Laden warf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Randalierer bereits aus dem Geschäft geflüchtet und konnte nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Die Beamten nahmen den aggressiven Mann vorläufig fest und fanden bei ihm diverse Gegenstände, die er mutmaßlich zuvor aus verschiedenen Geschäften gestohlen hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Tettnang

Unsicher unterwegs - Zeugen gesucht

Nachdem eine Seniorin am Sonntagabend zwischen etwa 21 Uhr und 21.30 Uhr auf der B 30 bei Ravensburg und der B 467 in Richtung Bodensee durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Verkehrsteilnehmern zufolge war die 85-Jährige mit ihrem Mercedes von Mariatal kommend in Richtung Kressbronn unterwegs und geriet bei Dunkelheit und starkem Regen mehrfach auf die Gegenfahrspur. Entgegenkommende hätten dabei ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Polizisten kontrollierten die Autofahrerin im Bereich Betznau. Personen, die durch die Autofahrerin gefährdet wurden, werden nun gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Meckenbeuren

Fassaden beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagabend die Hauswand eines Anwesens im Rebleweiher mit Lack beschmiert und mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Bereits Anfang des Monats hatten Vandalen an derselben Örtlichkeit Sachschaden angerichtet. Personen, die insbesondere zwischen 21 Uhr und 18 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 an den Polizeiposten Meckenbeuren zu wenden.

