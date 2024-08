Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Drogentest positiv auf Cannabis und Kokain - Fahrer ohne Führerschein

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wird einem 25-Jährigen vorgeworfen, der in der Nacht auf Dienstag in der St.-Martinus-Straße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Ravensburg geraten ist. Der Renault-Lenker konnte den Beamten keinen gültigen Führerschein vorzeigen und zeigte zudem Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln, was ein Drogenvortest bestätigte. Nachdem dieser auf Marihuana und Kokain angeschlagen hatte, musste der 25-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Ihn erwarten nun Anzeigen an die Staatsanwaltschaft sowie an die Bußgeld- und Führerscheinstelle.

Leutkirch im Allgäu

Polizei sucht nach Auseinandersetzung zwischen Bekannten nach Zeugen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem ihr offensichtlich zumindest flüchtig bekannten Mann soll es Dienstagabend, den 13.08., gegen 19 Uhr vor einer Bäckerei in den Bahnhofsarkaden gekommen sein. Da beide Beteiligten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben machen, die unter anderem Vorwürfe von Beleidigung, Körperverletzung und sexueller Nötigung beinhalten, suchen die Ermittler nach unabhängigen Zeugen. Personen, die die Situation möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 an das Kriminalkommissariat in Ravensburg zu wenden.

Wangen im Allgäu

Ohne Führerschein - Fahrer will sich als Zwillingsbruder ausgeben

Als seinen Zwillingsbruder wollte sich zunächst ein Autofahrer ausgeben, der am Montagabend im Bereich Schönhalde von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert wurde. Der 34-Jährige ist offensichtlich nicht im Besitz eines Führerscheins und musste schnell einräumen, dass die Polizisten nicht seinen Bruder samt Führerschein vor sich hatten. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Bußgeldanzeige wegen der falschen Personalien-Angabe. Seinen Wagen musste der Mann stehen lassen, die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Weingarten

Polizei ermittelt gegen Raser - Zeugen gesucht

Gegen bislang unbekannte Raser, die am Montagabend gegen 21 Uhr in der Waldseer Straße mit ihren BMW Vollgas gegeben haben sollen, ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Die beiden Autofahrer sollen an einer Ampel stark bis auf schätzungsweise 100 km/h beschleunigt haben, nachdem diese auf Grün schaltete. Personen, die die beiden BMW ebenfalls beobachtet haben oder durch diese möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Hilfsbereiter Mann wird bestohlen

Seine Hilfsbereitschaft ist am Montagabend einem 47-Jährigen zum Verhängnis geworden, als ein Unbekannter ihn am Charlottenplatz um Hilfe bat. Der Unbekannte bat sein Gegenüber kurz nach 21.20 Uhr darum, kurz telefonieren zu dürfen, und rannte dann mit dem Mobiltelefon des 47-Jährigen davon. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen wegen des dreisten Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt und rund 170 cm groß sowie mit dunkler Hautfarbe beschrieben.

Bad Waldsee

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee gegen einen noch unbekannten Rollerfahrer, der am Montagabend kurz nach 21 Uhr in der Biberacher Straße die Vorfahrt eines Streifenwagens genommen hat. Der Fahrer, augenscheinlich ein Jugendlicher, und sein Sozius flüchteten anschließend mit dem Roller vor der Streife über die Bleichestraße und den Bleicheparkplatz in Richtung Schloßsee. Dabei überholten sie trotz Gegenverkehrs mehrere Pkw und missachteten auch die übrigen Verkehrsregeln. Aus Sicherheitsgründen wurde die Verfolgung des Rollers, an dem keine Kennzeichen angebracht waren und dessen Fahrer und Sozius ohne Helm unterwegs waren, schließlich abgebrochen. Die Polizei nimmt Hinweise auf die beiden Jugendlichen unter Tel. 07524/4043-0 entgegen. Einer der beiden trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Bad Waldsee

Kabelbrand an Spülmaschine - Feuerwehr rückt aus

Ein Kabelbrand an einer Spülmaschine hat am Montag kurz vor Mittag in der Straße "Beim Ried" für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Bewohner hatten den Brand an der Spülmaschine nach einem Spaziergang entdeckt, ein weiterer Anwohner die Flammen schnell gelöscht. Die Wehrleute konnten nach einer kurzen Überprüfung zeitnah wieder abrücken.

Baienfurt / Berg

Diebeslager entdeckt

Ein Diebeslager hat ein Zeuge am Sonntagmorgen im Bereich Berg-Kasernen entdeckt und die Polizei verständigt. Nachdem dem jungen Mann sein Fahrrad am Bahnhof Niederbiegen gestohlen wurde, ortete er es und stieß auf das Lager mit mehreren offensichtlich ebenfalls gestohlenen Rädern und E-Scootern. Ein E-Scooter wurde erst wenige Tage davor am Mittwoch in Friedrichshafen als gestohlen gemeldet. Weitere E-Scooter und Fahrräder konnten bislang keinen Taten zugeordnet werden. Die Polizei bittet Betroffene von Diebstählen, konsequent Anzeige zu erstatten, sodass die übrigen Fahrzeuge bestenfalls ebenfalls wieder ihren Eigentümern ausgehändigt werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell