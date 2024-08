Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in Schule

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes gelangten unbekannte Täter durch eine vermutlich unverschlossene Tür in die Turnhalle einer Schule in der Weimarer Innenstadt. Dort beschädigten sie ein Fenster und begaben sich in der Folge in das Schulgebäude. Hier in der Mensa angekommen nahmen sie sich mehrere Tetrapackungen Kakao und entleerten sie an den Wänden. Entwendet wurde nichts, so dass derzeit von Vandalismus ausgegangen wird. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.

