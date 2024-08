Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurioser Sachverhalt am Sonntagfrüh

Jena (ots)

Kurz nach drei Uhr erschein eine männliche Person in einer Tankstelle in der Stadtrodaer Straße. Diese wies eine kleinere Verletzung im Gesichtsbereich auf und wirkte stark alkoholisiert. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter äußerte der Unbekannte, dass er zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Saaleufers verwickelt gewesen sei. Sein Kontrahent sei schwer verletzt oder gar dem Ableben nahe. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich der Unbekannte jedoch unerkannt entfernt. Es folgte eine großflächige Suche des Bereichs der Saale im Stadtteil Lobeda. Unterhalb Alfred-Diener-Straße, im Bereich der Saaletreppen, fanden die Beamten auch eine kleinere Blutlache - jedoch ohne das eine Person in der Nähe war. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers sowie einem Fährtensuchhund konnten keine Rückschlüsse auf einen Geschädigten erlangt werden. Derzeit wird von einem Körperverletzungsdelikt mit sowohl einem unbekanntem Geschädigten als auch Täter ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an. Hierfür sucht die Polizei Jena Zeugen des Sachverhaltes. Hinweise werden unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 206663/2024, entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell