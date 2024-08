Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sitzbank beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Wie am Sonntagmorgen festgestellt wurde, beschädigten Unbekannte eine Sitzecke in der Niedlingsgasse. Mittels pinker Sprühfarbe wurde eine Gedenktafel sowie eine Fassade eines Wohnhauses beschmiert. Weiterhin befanden sich um die Sitzecke Scherben mehrerer zerborstener Glasflaschen. Diese zogen sich bis auf das angrenzende Feld. Augenscheinlich fand am Vorabend eine Feierlichkeit Heranwachsender statt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

