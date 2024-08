LPI-J: Schäden bei Vorbeifahrt hinterlassen

Bad Sulza (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Apolda eine Personengruppe gemeldet, welche am Emsenteicht feierte und eine Waffe abfeuerte. Ein 36-jähiriger Syrer schoss mit einer CO2-Luftdruckwaffe bei der Feierlichkeit. Da der 36-Jährige keine Erlaubnis zum Führen und Schießen in der Öffentlichkeit hatte, wurde er durch die Beamten über das Waffengesetz belehrt und eine entsprechende Anzeige wurde ...

