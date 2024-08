LPI-J: Schüsse am Emsenteich in Bad Sulza

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag parkte eine 42-jährige Erfurterin ihren Pkw Opel am rechten Fahrbahnrand der Erfurter Straße in Mönchenholzhausen. Hierbei vergaß sie die Handbremse ordentlich anzuziehen bzw. einen Gang einzulegen. Noch während des Aussteigens rollte das Fahrzeug los und stieß gegen den davor abgeparkten VW Transporter. Personen wurde nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

