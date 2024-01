Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Zollfahndungsamt Hannover zerschlägt Dealerbande in Magdeburg und stellt mehr als 20 Kilogramm Betäubungsmittel sicher

Hannover, Magdeburg (ots)

Aufgrund von Ermittlungen des Zollfahndungsamts Hannover wurden am 14.01.24 fünf Personen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, bandenmäßig und im großen Stil Handel mit diversen Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben.

Vergangenen Sonntag erfolgten durch Kräfte des Zolls und der Polizei Sachsen-Anhalt die Festnahmen eines 38 Jahre alten Haupttatverdächtigen sowie weiterer Personen nach einer Rauschgiftübergabe in Magdeburg.

Noch am selben Tag wurden 6 durch das Amtsgericht erlassene Durchsuchungsbeschlüsse in Magdeburg vollstreckt. Insgesamt konnten hierbei 16,5 Kilogramm Marihuana, 1,7 Kilogramm Crystal, 2,1 Kilogramm Amphetamin, Ephedrintabletten sowie eine erhebliche Menge an Potenzmitteln sichergestellt werden.

"Zur Vermögensabschöpfung wurden insgesamt über 33.000 Euro Bargeld sowie weitere Wertgegenstände beschlagnahmt", so Julia Söllner, Pressesprecherin des Zollfahndungsamts Hannover.

4 der 5 vorläufig festgenommenen Männer aus Magdeburg wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt, der für alle 4 Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg geführten Ermittlungen des Zollfahndungsamts Hannover dauern an.

