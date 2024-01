Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover, des LKA Bremen und der Staatsanwaltschaft Bremen: Erfolgreicher Schlag gegen Kokainschmuggler aus Bremen und dem Umland

Hannover, Bremen (ots)

- 48 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von etwa 2,4 Millionen Euro sichergestellt - 11 Personen vorläufig festgenommen

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bremen führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und des LKA Bremen Ermittlungen gegen eine in Bremen und dem Umland ansässige Gruppierung. Die Gruppierung rund um einen 39-jährigen Haupttatverdächtigen steht im Verdacht, 48 Kilogramm Kokain aus Südamerika eingeschmuggelt zu haben.

Am 10.01.24 wurde in Hamburg ein mit Kopierpapier beladener Container gelöscht, in dem 48 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von etwa 2,4 Millionen Euro aufgefunden und sichergestellt wurden. Das Kokain wurde entnommen und der Container für die Abholung durch die Täter bereitgestellt. Am vergangenen Freitag wurde dieser mittels einer Spedition in Hamburg übernommen und nach Bremen verbracht.

"Bei der Entladung des Containers erfolgte ein Zugriff mit Festnahmen von 6 Tatverdächtigen durch Kräfte der Spezialeinheiten", so Julia Söllner, Pressesprecherin des Zollfahndungsamts Hannover.

Im direkten Anschluss an die ersten Festnahmen wurden in den frühen Morgenstunden des 13.01.24 die zuvor vom Amtsgericht Bremen erlassenen Durchsuchungs- und Pfändungsbeschlüsse bei 14 Objekten in Bremen, Stuhr, Ganderkesee und Delmenhorst vollstreckt. Bei den Anschlussmaßnahmen wurden weitere 5 Personen vorläufig festgenommen, so dass sich die Zahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen auf insgesamt 11 beläuft. Gegen 5 Personen wurden zwischenzeitlich durch das Amtsgericht Bremen Haftbefehle erlassen.

Bei den Durchsuchungen konnten 160 Gramm Cannabis, Feinwaagen, Vakuumiermaschinen, anabole Steroide, diverse Mobiltelefone, Computer und Speichermedien sowie Frachtpapiere zu Containern und andere Unterlagen als Beweismittel sichergestellt werden.

Neben den Sicherstellungen konnten 3 PKW, diverse Konten, 900 Euro Bargeld und eine hochwertige Uhr durch die begleitende Vermögensabschöpfung gepfändet werden.

Der Einsatz wurde von Kräften der Hauptzollämter Hamburg und Bremen und der Polizeien Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie deren Spezialeinheiten unterstützt.

Weitere Ermittlungen des Zollfahndungsamts Hannover dauern an.



Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift

Im Interesse einer wirksamen Bekämpfung der schweren Rauschgiftkriminalität -insbesondere in Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität - wurde die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zoll durch die Einrichtung einer Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) etabliert. Die GER ist eine aus Polizeivollzugs- und Zollfahndungsbeamten bestehende, auf Dauer angelegte Ermittlungs- und Einsatzorganisation. Weitere Informationen finden Sie auf www.zoll.de

