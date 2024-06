Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Ehepaar aus der Geibelstraße wurde am Montagnachmittag (10.06.2024) Opfer von Trickdieben. Gegen 15:00 Uhr klingelten drei Männer an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses und gaben sich als Handwerker aus, welche die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen sollen. Die Senioren ließen die Männer in die Wohnung, wo sie von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt wurden. In der Zwischenzeit durchsuchten die zwei anderen Männer die Wohnung und entwendeten unter Anderem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte das Ehepaar den Diebstahl. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Männer wurden als circa 30-40 Jahre, circa 1,70-1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Einer der Unbekannten hat einen auffälligen Oberlippen- und Kinnbart. Sie trugen blaue Arbeitskleidung.

Wer hat die Täter im Bereich der Geibelstraße beobachtet oder kann Hinweise auf ihre Identität geben? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell