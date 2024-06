POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend (07.06.2024), gegen 17:45 Uhr, griff ein junger Mann einen 30-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Hemshof an und verletzte ihn mit einem Cuttermesser. Der 30-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht. Grund für die Auseinandersetzungen dürften Sorgerechtsstreitigkeiten gewesen sein. Nach der Tat wurde der in ...

