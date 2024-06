Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (09.06.2024), gegen 19:00 Uhr, wurde ein 18-Jähriger durch einen 19-Jährigen und weitere männliche Jugendliche in der Bremserstraße angegriffen. Hierbei wurde ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als er zu Boden ging, traten die Täter außerdem auf ihn ein. Im Anschluss entfernten sich die Angreifer in Unbekannte Richtung. Da der Vorfall der Polizei erst mit zeitlichem Verzug gemeldet wurde, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell