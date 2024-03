Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Videoaufzeichnung am Hauptbahnhof Leipzig überführt iPad-Dieb

Leipzig (ots)

Am 22. März 2024, 22:10 Uhr vergaß eine 20-Jährige ihre Umhängetasche am Hauptbahnhof in Leipzig. In den frühen Morgenstunden bemerkte die Vietnamesin den Verlust und wandte sich an den Service-Point im Bahnhof. Dort konnte ihr zwar die Tasche ausgehändigt werden, jedoch fehlte ihr iPad im Wert von ca. 500EUR.

Die Frau informierte die Bundespolizei.

Nach Sichtung der Kameraaufzeichnungen am Hauptbahnhof stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter die liegen gelassene Tasche gegen 22:15 Uhr an sich nahm, das iPad entfernte und die Tasche auf einem anderen Bahnsteig zurückließ. Dort fand sie ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der die Tasche als Fundsache zum Service-Point brachte.

Die Fahndung nach dem Täter lief auf Hochtouren.

Am nächsten Tag folgte die Erfolgsmeldung: Der 58-jährige Tatverdächtige konnte am Hauptbahnhof Leipzig gestellt werden. Das iPad der jungen Frau hatte er noch bei sich.

Die Bundespolizei Leipzig leitete gegen den Griechen ein Strafverfahren wegen Unterschlagung ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell