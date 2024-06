Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Zollhofstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (09.06.2024), gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Zollhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige und ein 30-jähriger Autofahrer waren in gleicher Richtung auf der Zollhofstraße in Richtung Rheinallee unterwegs. Bei einem Spurwechsel übersah der 30-Jährige den auf gleicher Höhe fahrenden Rollerfahrer und kollidierte mit ihm. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

