POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Mehrfach zugeschlagen - Zeugen gesucht

Am Sonntag sollen Unbekannte bei einer Veranstaltung in Gutenzell-Hürbel mehrfach auf einen 31-Jährigen eingeschlagen haben.

Ulm (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag gegen 2 Uhr auf einer Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Am Dienstag erstattete der 31-Jährige Anzeige bei der Polizei. Er teilte mit, dass er auf einem Fest in Gutenzell-Hürbel war und feierte. Dort kam es wohl in einem Zelt zu einem Streit. Der 31-Jährige sei wohl zunächst von einer jungen Frau tätlich angegangen worden. Auslöser des Streits war ein Bierkrug, den der 31-Jährige kurz unbeaufsichtigt ließ und danach wieder an sich nehmen wollte. Wie der Geschädigte der Polizei berichtete, kratzte ihn die Frau am Hals. Die beschrieb er mit einem Alter von 27 bis 31 Jahren. Der Mann setzte sich zur Wehr und schob wohl die Frau von sich. Eine unbekannte männliche Person mischte sich ein und verpasste wohl dem 31-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Danach ging er zu Boden. Der Unbekannte und eine weitere Person schlugen weiterhin auf den am Boden liegenden 31-Jährigen ein. Nach kurzer Zeit ließen sie von ihm ab. Der Mann wandte sich an einen Verantwortlichen des Veranstalters. Der hatte ihn medizinisch erstversorgt. Danach ging der Verletzte nach Hause. Da die Verletzungen schlimmer waren wie zunächst angenommen, ging der Mann am Folgetag zum Arzt. Dort wurden schwerere Verletzungen am Kopf und Oberkörper attestiert. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht die genauen Hintergründe zu ermitteln. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nimmt Hinweise unter der Tel. 07352/202050 entgegen. Bei einem der Tatverdächtigen, der den ersten Faustschlag durchgeführt haben soll, handelt es sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann. Der soll ca. 185 - 190 cm groß und von kräftiger Statur sein. Er hatte kurze dunkelbraune Haare und einen gepflegten Vollbart. Der Geschädigte beschrieb ihn mit deutschem Aussehen. Zu den weiteren Personen liegen keine Erkenntnisse vor.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

