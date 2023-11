Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Zwei leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls vom Dienstag bei Steinheim.

Kurz vor 7.30 Uhr war ein 29-Jähriger von Gussenstadt in Richtung Söhnstetten unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann zunächst mit seinem VW in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dabei geriet er in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden 22-Jährigen Audi-Fahrer zusammenstieß. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am VW Touareg schätzt die Polizei auf 30.000 Euro, den am Audi A4 auf 15.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K3015 aus beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 9.40 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

