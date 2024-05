POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - ein Beamter verletzt

Horb am Neckar (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Schule in Horb eingebrochen. Die Unbekannten öffneten im Zeitraum zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 11:30 Uhr gewaltsam drei Fenster in der in der Lerchenstraße befindlichen Schule und gelangten offenbar so in das Innere. Dort durchsuchten sie mehrere ...

