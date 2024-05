Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbrecher dringen in Schule ein - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Schule in Horb eingebrochen.

Die Unbekannten öffneten im Zeitraum zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 11:30 Uhr gewaltsam drei Fenster in der in der Lerchenstraße befindlichen Schule und gelangten offenbar so in das Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Der Gesamtschaden und das mögliche Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Horb am Neckar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell