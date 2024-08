Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Äußerst durstiger Langfinger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Als eine Familie aus dem Schleifreisener Weg am Sonntagabend nach Hause kam, musste diese einen Einbruch feststellen. Unbekannte hatten mehrere Kellerfenster beschädigt und sich so augenscheinlich Zutritt zum Gebäude verschafft. Im Anschluss begaben sich der oder die Täter in zwei Kellerabteile und entwendeten mehrere Flaschen Gerstengebräu. An den Fenstern entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr.

