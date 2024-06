POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Peter S. ist wieder da!

Bochum (ots) - Am Freitagabend, 31. Mai, kam es zu einem Raub auf einen Bioladen in Bochum. Die Kripo fahndet nach den beiden Tatverdächtigen. Gegen 19.55 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Kassenbereich des Geschäfts an der Hattinger Straße 264. Unter Vorhalt von Schusswaffen forderten sie von der anwesenden Kassiererin (25) die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte öffnete die Kasse und die Kriminellen ...

mehr