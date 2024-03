Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Autoreifen im großen Stil geklaut - Bundespolizei durchsucht mehrere Wohnungen in Bayern und Rheinland-Pfalz

Nürnberg (ots)

Am 28. Februar 2024 hat die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der Landespolizei Bayern Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Nürnberg an sechs Wohnobjekten sowie mehreren Fahrzeugen in den Städten Nürnberg, Schwabach, Burgthann, Kaiserslautern und Rockenhausen vollstreckt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg - Fürth koordinierte die Bundespolizeiinspektion Nürnberg die Ermittlungen aufgrund Bandendiebstahls sowie die Durchsuchungsmaßnahmen. Die insgesamt sieben Beschuldigten stehen im Verdacht im Januar 2024 an Neufahrzeugen, welche über Nacht auf Güterzugwagen im Rangierbahnhof Nürnberg abgestellt waren, hochwertige Radsätze abmontiert und entwendet zu haben. Dabei wurden die Fahrzeuge derart beschädigt, dass es zu einer Schadenshöhe, einschließlich Stehlschaden, in Höhe von insgesamt 62.500 EUR kam.

Bei den Maßnahmen waren rund 110 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei im Einsatz. Dabei konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell