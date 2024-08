Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Sattelzug streift Omnibus

Gegen 10 Uhr kam es am Montag auf der Landstraße zwischen Thiergarten und Gutenstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Omnibus in Fahrtrichtung Gutenstein. Vermutlich auf Grund der Enge der Fahrbahn kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Nach einem kurzen Stopp setze der 18-jährige Sattelzug-Fahrer jedoch seine Fahrt fort und kehrte erst rund eine Stunde später zur Unfallstelle zurück. Gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000EUR.

Meßkirch

Fahrzeug gerät ins Schleudern

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 25-Jährige am Montag mit ihrem VW von der Fahrbahn abgekommen. Die junge Frau befuhr gegen 7.45 Uhr die B 313 in Fahrtrichtung Meßkirch, als sie mit ihrem Fahrzeug auf das Seitenbankett geriet und anschließend ins Schleudern kam. Hierbei rutschte der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort unter anderem gegen mehrere Baumstümpfe. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin glücklicherweise nur leicht. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Scheer

Auto fährt gegen Hauswand

Mit dem Schrecken davon kam ein Autofahrer am Montag gegen 8.45 Uhr, als er mit seinem Wagen gegen eine Hauswand fuhr. Der 46-Jährige war mit seinem Mazda in der Mengener Straße in Richtung Sigmaringendorf unterwegs. Als er auf Höhe eines Supermarktes nach links blickte, kam er infolgedessen von der Fahrbahn ab und fuhr hierbei gegen ein Verkehrsschild sowie eine Hauswand. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 23.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Reh springt auf Fahrbahn

Hoher Sachschaden ist bei einem Wildunfall am Montag gegen 23.30 Uhr auf der K 8258 zwischen Bad Saulgau und Hochberg entstanden. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Straße, als plötzlich ein Reh von rechts die Fahrbahn kreuzte und von dem Auto erfasst wurde. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß durch ausgelöste Airbags leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Für das Reh endete die Kollision tödlich. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

Mengen

Ladendiebstahl endet in Polizeigewahrsam

Nach einem vorangegangenen Ladendiebstahl in einem Supermarkt leistete ein 38-Jähriger am Montagabend erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann wurde zuvor vom Personal beobachtet, wie er diverse Lebensmittel in seinem Rucksack verstaute. Als er am Kassenbereich darauf angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Geschäft und ließ dabei seinen Rucksack fallen. Durch eine Streife konnte der 38-Jährige schließlich in der Nähe festgestellt und festgenommen werden. Hierbei verhielt er sich lautstark, kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach und leistete erheblichen Widerstand gegen diese. Da der 38-Jährige sich zunehmend aggressiv und unkooperativ zeigte, er merklich alkoholisiert war und somit mit weiterem Auftreten zu rechnen war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 38-Jährigen. Zudem wird er die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung bezahlen müssen.

Mengen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 13.45 Uhr wurden Polizeibeamte in Rulfingen auf einen 37-jährigen VW-Fahrer aufmerksam, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, wurde dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

