Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Landesstraße 193- ein leicht verletzter Motorradfahrer (21.07.2024)

Öhningen (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf der Landesstraße 193 zwischen Öhningen und Schienenpassiert ist. Eine 32-jähreige Fahrerin eines Skoda Octavia war auf der L 193 von Öhningen herkommend in Richtung Schienen unterwegs. Als sie am Straßenrand einen Fuchs erblickte, bremste die Autofahrerin ihren Wagen stark ab. Ein dahinterfahrender 33-jähriger Motorradfahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern. Hierbei stürzte er und kam in der Wiese zum Stehen. Zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Zweirad kam es nicht. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad der Marke Polaris musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt.

