Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unbekannter Senior schlägt 12-Jährigen- Hinweise erbeten (19.07.2024)

Radolfzell (ots)

Am Freitag, eggen 18 Uhr, hat ein Unbekannter in der Strandbadstraße aus bislang nicht bekannten Gründen einen 12-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und den Jungen hierbei leicht verletzt. Der Mann soll etwa 70 Jahre alt sein und braunes schütteres Haar und blaue Augen haben. Er war mit einem blauen T-Shirt und einem darüber getragenen braunen Hemd bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 entgegen.

