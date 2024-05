Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am 01.05.2024, um 19:25 Uhr, ereignete sich auf der Hammer Straße in Höhe der Einmündung Im Oestricher Holt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Ahlen befuhr die Hammer Straße aus Ahlen kommend in Fahrtrichtung Hamm. Bei einem Überholvorgang des Motorradfahrers kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 20-jährigen Ahleners, der mit seinem 19-jährigen Beifahrer aus Ahlen die Hammer Straße aus Hamm kommend in Richtung Ahlen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber wurde letztlich nicht benötigt. Die beiden Pkw-Insassen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hammer Straße in beide Fahrtrichtungen für 5 Stunden komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams Münster.

