Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von der Straße ab (20.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein bislang nicht bekannter Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr auf der Bergstraße einen Unfall verursacht. Ein 22 und ein 24-jähriger waren mit einem Mercedes auf der Bergstraße von Ludwigshafen herkommend in Richtung Bondorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Straße ab und fuhr im Bankett weiter. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten. Der Fahrer kam zurück auf die Fahrbahn. Hier geriet er ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke auf der rechten Seite. Der Unfall wurde von einer Anwohnerin gemeldet. Bei der Unfallaufnahme wollte keiner der beiden Männer das Auto gefahren sein. Der 22-Jährige roch nach Alkohol. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz mussten beiden Männer eine Blutprobe abgeben und der Wagen wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachscahden am Mercedes beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, der an der Leitplanke und dem Bankett wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Autofahrer aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell