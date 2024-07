Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall (20.07.2024)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, am Ortsausgang Liggeringen einen Unfall verursacht und ist anschließend mit seinem stark beschädigten Auto weitergefahren. Ein 56-jähriger Fahrer eines Peugeot war auf der Dettelbachstraße von Liggeringen in Richtung Bodman unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Stein einer Firma. Dabei riss die Ölwanne des Peugeot auf und es lief eine größere Menge Motoröl aus. Ohne sich um die Gefahrenstelle zu kümmern, fuhr der Mann einfach weiter. Eine Zeugin meldete kurze Zeit später bei der Polizei, dass ein beschädigtes Auto mit einer Rauchentwicklung im Motorraum in Richtung Bodman fahren würde. In Bereich von Bodman konnte eine Streife den 56-Jährigen neben seinem Auto stehend antreffen. Er versuchte andere Autofahrer anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die frischen Unfallspuren fest, außerdem roch der Autofahrer stark nach Alkohol. Da ein angebotener Alkoholtest zu keinem Ergebnis führte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Auch seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholbeeinflussung und einer Unfallflucht verantworten müssen.

