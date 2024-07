POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen/ Lkr. Konstanz) Betrunken mit dem Auto unterwegs (21.07.2024)

Radolfzell (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, am Ortsausgang Liggeringen einen Unfall verursacht und ist anschließend mit seinem stark beschädigten Auto weitergefahren. Ein 56-jähriger Fahrer eines Peugeot war auf der Dettelbachstraße von Liggeringen in Richtung Bodman unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ...

