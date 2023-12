Polizei Düren

POL-DN: Einbruch ohne Tatbeute

Niederzier (ots)

In der Zeit von Mittwoch (13.12.2023) auf Donnerstag (14.12.2023) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Martinusstraße in Oberzier ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Nach Angaben des 71-jährigen Geschädigten lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 17:45 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Möglicherweise wurden die Diebe bei der Tatausführung gestört und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

