Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter nach Streit in Gewahrsam

Die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Ravensburg musste ein 26-Jähriger nach einem Streit mit seiner Partnerin verbringen. Eine Polizeistreife war am Dienstagabend zur Wohnung des Paares in die Freiherr-vom-Stein-Straße ausgerückt, nachdem es dort zuvor offenbar lautstark zur Sache ging. Der 26-Jährige war mit über 1,3 Promille deutlich alkoholisiert und konnte sich nur noch schwer auf den Beinen halten. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, nahmen die Einsatzkräfte den Mann in Gewahrsam. Auf ihn kommt nun eine Kostenrechnung zu.

Ravensburg

Mann in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 31-Jähriger befunden, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstag in den frühen Morgenstunden in eine Fachklinik gebracht haben. Mitarbeiter einer Tankstelle hatten den augenscheinlich alkoholisierten und verletzten Mann gemeldet, woraufhin mehrere Streifen im Stadtgebiet nach ihm fahndeten. Im Bereich der Georgstraße nahmen die Polizisten den 31-Jährigen schließlich in Gewahrsam, wobei sich dieser gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte. Er wurde durch die Einsatzkräfte zunächst in ein Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert und anschließend aufgrund seines Ausnahmezustands in die Hände von Fachpersonal übergeben.

Wolfegg

Alkoholisierter fällt mehrmals negativ auf - Gewahrsam

Gleich mehrmals negativ aufgefallen ist am Dienstag ein 30-Jähriger in Alttann. Der stark Alkoholisierte bedrohte unter anderem einen ihm bekannten 49-Jährigen verbal und versuchte, in das Haus von Verwandten einzusteigen. Nachdem der 30-Jährige im Verlauf des Tages für vier Polizeieinsätze sorgte und einen Platzverweis, den die Beamten ihm erteilt hatten, missachtete, nahmen ihn Polizisten des Polizeipostens in Vogt am Abend in Gewahrsam. Er musste bis zum folgenden Morgen in einer Arrestzelle ausnüchtern. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet, zudem kommen auf ihn die Kosten des Aufenthalts in der Arrestzelle zu.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Auf rund 2.000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein Unbekannter am Montagnachmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz des Krankenhauses in der Straße "Am Engelberg" verursacht hat. Der Autofahrer streifte beim Ausparken einen nebenstehenden Mercedes und fuhr dann davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw mit roter Lackierung handelt.

Aulendorf

Pkw mit Drahtbürste oder Stahlschwamm beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Eine Drahtbürste oder eine Art Stahlschwamm kommen als Tatmittel für die ganz offensichtlich mutwillige Beschädigung eines Pkw im Auenweg in Betracht. Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, die gesamte rechte Fahrzeugseite des Wagens bearbeitet und dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Bereits am Montag, den 12.08., wurde der Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Alte Kiesgrube" beschädigt. Hier konnten die Kratzer noch auspoliert werden. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen, der strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat. Ein persönlicher Bezug zur Fahrerin kann derweil aufgrund der Vorgehensweise des Täters nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell