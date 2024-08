PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Sigmaringen (ots) - Stetten am kalten Markt Sattelzug streift Omnibus Gegen 10 Uhr kam es am Montag auf der Landstraße zwischen Thiergarten und Gutenstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Omnibus in Fahrtrichtung Gutenstein. Vermutlich auf Grund der Enge der Fahrbahn kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Nach einem kurzen Stopp setze der 18-jährige ...

mehr