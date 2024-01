Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Burgstemmen- (jb) Am 11.01.24, gg. 07.50 Uhr kam es zu einer nicht alltäglichen Verkehrsunfallflucht in Burgstemmen an der Kreuzung Nordstr./Reichsstr. . Ein Sattelschlepper kam beim Rechtsabbiegen von der Nordstr. in die Reichsstr. mit seiner hinteren linken Kante des Aufliegers gegen den rechten Außenspiegel eines weißen Kleintransporters, der auf dem Linksabbiegerfahrstreifen stand. Ein Zeuge, der hinter dem Sattelschlepper fuhr, sah den Zusammenstoß und konnte per Zeichen den Sattelschlepperfahrer zum Stehenbleiben animieren. Dieser hatte den Unfall nicht bemerkt. Als er wieder an der Unfallstelle zurückfuhr, hatte sich der Fahrer des Kleintransporters unerlaubt entfernt. Wer Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell