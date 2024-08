Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Ebenweiler / Landkreis Ravensburg (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 14 Uhr auf der L 289 ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Fahrer war mit seinem Fiat Doblo von Ebenweiler in Richtung Altshausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er ins Bankett und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam der 29-Jährige nach links von der Straße ab, durchfuhr eine Grünfläche und prallte frontal in die Seite eines Ford Transit, der an der Einmündung der Straße Buchäcker stand. Dessen 30 Jahre alter Fahrer und der 58-jährige Beifahrer wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher schwerer, der Unfallverursacher eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser wird am Fiat auf rund 5.000 Euro, am Ford auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Landesstraße zwischen Ebenweiler und Altshausen war während der Bergungsmaßnahmen bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell